Incidente stradale in via Napoli: ramo di albero infrange vetro di un camion e colpisce conducente in pieno viso

Due incidenti stradali e un ferito intorno all'ora di pranzo in Capitanata. Il primo sinistro è avvenuto in contrada Pietrafitta, in una traversa di via Napoli, l'altro sulla Statale 272 nel tratto che collega San San Severo a San Marco in Lamis.

Nel primo caso il conducente di un camion è stato colpito in faccia dal ramo di un albero che il mezzo avrebbe preso in pieno e che avrebbe infranto il vetro lato guidatore. Sul posto i carabinieri e polizia locale. L'uomo è stato trasportato in ospedale.

Sulla 272 invece il rimorchio di un trattore si è staccato e si è capovolto finendo fuori strada. Per fortuna in quel momento non sopraggiungevano altre autovetture.