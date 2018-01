Foggia: spaventoso incidente stradale sulla Statale 89

Spaventoso incidente stradale questa mattina in via Manfredonia: una Opel Corsa, che stava attraversando la Statale dall’uscita per San Marco per imboccare lo svincolo per Emmaus, è stata travolta in pieno da una Giulietta proveniente da Manfredonia. Il conducente della Opel Corsa è stato trasportato d’urgenza in codice rosso agli Ospedali Riuniti di Foggia, mentre il proprietario dell’altra auto è rimasto illeso. Sul posto la stradale di Vieste sta regolando il traffico in quanto al momento si viaggia ad una sola corsia.