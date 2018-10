Paura in via Manfredonia, albero cade su un'auto in corsa: a bordo madre e figlio

Le forti raffiche di vento che in queste ore stanno mettendo a dura prova la capacità di resistenza di alberi e pali in città ma anche nel resto della provincia, stanno provocando enormi disagi tra gli automobilisti. A Foggia, in via Manfredonia, poco prima dell'Agip, un albero è caduto su un'auto in corsa con a bordo due persone, madre e figlio di circa 10 anni, soccorsi dai sanitari del 118 giunti a bordo di un'ambulanza.

Per fortuna i due occupanti - spaventati per l'accaduto - hanno riportato lievi ferite da graffi ed escoriazioni. Completamente distrutto il parabrezza dell'auto. Sul posto anche tre pattuglie della polizia locale, una della polizia e i vigili del fuoco.

Via Manfredonia è al momento chiusa al traffico. Un altro albero è caduto nel pomeriggio. a San Severo, ma senza provocare danni a persone o cose.

I lettori ci segnalano un pino caduto in via Labriola di fronte alla clinica del Sale poco prima delle 18 e un altro caduto nel cortile della scuola media Bovio intorno all'una