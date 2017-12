Auto si scontrano in via Lucera: veicolo perde una ruota, feriti trasportati in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 21.30, in via Lucera tra una Fiat 500 ed una Peugeot. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che oltre ai rilievi del sinistro, ha veicolato il traffico per via dei pezzi della carrozzeria dei due veicoli disseminati su entrambe le carreggiate dell'arteria. Uno dei due veicoli ha perso anche una ruota. Sul posto due ambulanze che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso. Poco prima si era verificato un altro sinistro con feriti sulla 673 davanti alla Eni tra via Napoli e via Castelluccio.