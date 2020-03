Incidente con beffa: si ribaltano con l'auto in via Gioberti, denunciati per l'inosservanza al decreto sul Coronavirus

Al danno di aver perso il controllo del mezzo e di essersi ribaltato finendo fuori strada, anche la beffa della denuncia per l'inosservanza del decreto ministeriale sulle misure anticontagio. Stesso destino per i due amici che erano con lui in macchina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' successo questo pomeriggio al conducente di una Ford Fiesta bianca che in via Vincenzo Gioberti, angolo via Natola, è finito in una cunetta a 300 metri dalla Statale 673 di Foggia. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma inevitabile è scattata la denuncia.