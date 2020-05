Incidenti stradali Rione Diaz / Via del Mare

Terribile incidente stradale vicino Ippocampo: una persona in gravi condizioni, il trasporto in elisoccorso a Casa Sollievo

Incidente stradale questa mattina in via del Mare, nei pressi di Ippocampo. Un'auto, per cause ancora in corso d'accertamento, è finita contro un autoarticolato. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri