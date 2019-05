Incidente stradale a Foggia: auto si ribalta in via D'Addedda e finisce nella corsia opposta

Incidente stradale in via D'Addedda a Foggia, altezza via Cavotta. Un'auto, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata ed è finita nella corsia opposta. Il conducente della Lancia Y bianca sarebbe rimasto incastrato nell'abitacolo per alcuni minuti. Sul posto la polizia locale (per i rilievi del sinistro), i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso, di cui non si conoscono al momento le sue condizioni.

