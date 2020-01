Terribile incidente in via Bonante: scontro tra auto, passante investito nella carambola tra i mezzi coinvolti

Non c'è pace in via Bonante dove ieri pomeriggio, all'incrocio con via Castelluccio, intorno alle 14.30, un uomo di 65 anni che in quel momento era fermo nelle vicinanza del suo veicolo, è stato investito in seguito ad un rocambolesco incidente stradale tra una polo e una golf.

La vittima del sinistro è stata trasportata in ospedale dal 118 dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto la polizia locale. Nel sinistro sono state danneggiate altre due auto parcheggiate.

Ed è proprio di ieri pomeriggio l'‘avviso’ formale al sindaco Franco Landella depositato dall’associazione Difesa Consumatori e Ambiente, a Palazzo di Città, e inviato per conoscenza anche al Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, con il quale il presidente Walter Mancini chiedeve di intervenire con celerità sullo stato delle strade e della pubblica illuminazione, in particolare su alcune teatro di recente di investimenti e grandi rischi per l’incolumità dei cittadini