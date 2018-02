Incidente stradale in via Marchese de Rosa: donna investita nei pressi di una scuola

Incidente stradale intorno alle 8.20 in via Marchese De Rosa angolo via Matteotti, nei pressi della scuola Parisi. Una donna è stata investita da una Mercedes Classe A. Sul posto la polizia locale e i sanitari del 118 giunti a bordo di un'ambulanza della Sanitaservice. Un episodio analogo, nello stesso punto, era avvenuto il 5 dicembre scorso. In quel caso erano stati investiti una mamma e un figlio.