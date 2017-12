Video | Tragedia in via Sprecacenere: trovato morto uomo, forse investito da un’auto pirata

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tragedia in via Sprecacenere, dove poco fa un uomo di mezza età presumibilmente originario dell’est Europa, è stato trovato senza vita. Il ritrovamento è stato effettuato dalla polizia Locale in seguito a una segnalazione. L’uomo giaceva riverso sulla carreggiata, a poche decine di metri da una Citroen Saxo ribaltata, risultata poi rubata. Secondo le prime ricostruzioni è probabile che l’uomo alla guida della vettura abbia investito la vittima, e sia in seguito fuggito.