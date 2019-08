Incidente mortale: 20enne perde la vita in un terribile scontro frontale, otto persone ferite

E' un bracciante agricolo del Senegal, di appena vent'anni, la vittima del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la Statale 62, che collega Trinitapoli a Cerignola. Il giovane, le cui generalità non sono state ancora rese note, era domiciliato a Borgo Mezzanone.

Secondo quanto accertato dai carabineiri, incaricati dei rilievi del caso, il giovane viaggiava a bordo di una Volkswagen Passat insieme ad altri cinque braccianti africani, identificati sul posto (e non fuggiti come in un primo momento comunicato). Per cause ancora da accertare, la Passat si è scontrata con una Fiat 'Sedici' che proveniva nell'opposto senso di marcia.

A bordo vi erano quattro persone - padre, madre, figlio di 7 anni e un amico - tutti feriti e trasportati in ospedale. Complessivamente, il bilancio dell'incidente stradale è di una vittima e di nove feriti, nessuno dei quali però in pericolo di vita. Più preoccupanti le condizioni dell'uomo di 42 anni, di nazionalità rumena e residente a Cerignola, a bordo della 'Sedici', trasportato tramite elisoccorso a Casa Sollievo della Sofferenza. L'uomo era rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto ed è stato liberato dai vigili del fuoco. E' ricoverato in prognosi riservata.