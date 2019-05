Forza posto di blocco dei carabinieri a San Severo, dopo una pericolosa fuga si schianta contro un palo a Torremaggiore

E' ricoverato presso il Masselli Mascia di San Severo, ma non si conoscono le sue reali condizioni, il pluripregiudicato di San Severo che dopo la mezzanotte di ieri avrebbe forzato un posto di blocco dei carabinieri nella città dell'Alto Tavoliere e dopo una pericolosa fuga durata parecchi chilometri fino alla vicina Torremaggiore, avrebbe perso il controllo della sua auto finendo contro un palo. Durante l'inseguimento l'auto è in fuga è entrata in collisione anche con la pattuglia del 112