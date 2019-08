Drammatico incidente in pullman: muore 45enne della provincia di Foggia, la tragedia in Thailandia

Patrizia Murgo, 45enne di Manfredonia ma residente da anni a Firenze, è morta in Thailandia in seguito a un terribile incidente stradale mentre si trovava a bordo di un pullman turistico insieme al marito e ad altre 11 persone, rimaste tutte ferite.

L'incidente - come riporta il sito Thairath.com.th - è avvenuto il 16 agosto. Il bus, ribaltatosi e finito fuori strada probabilmente per via della copiosa pioggia che si stava abbattendo nella zona, era partito da Sukhothai ed era diretto a Lampang.

"Sono distrutto, mia cugina non c'è più. Dio ti sei presa un angelo. Ti ricorderò sempre, ciao Patrizia" il commento su FB di Alessandro, il cugino della vittima