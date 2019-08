L'ultimo saluto di Manfredonia a Patrizia, la donna deceduta in Thailandia in seguito a un incidente stradale

Si svolgeranno venerdì 30 agosto alle 9, presso la chiesa di Santa Maria del Carmine di Manfredonia, i funerali di Patrizia Murgo, la donna di 44 anni deceduta in seguito alle gravi ferite riportate in un terribile incidente avvenuto in Thailandia nel tratto autostradale che collega Sukhothai, punto dal quale era partito l'autobus turistico, e Lampang, luogo in cui era diretto.

A bordo vi erano 13 persone tra cui cinque italiani, ma le condizioni di Patrizia era apparse subito preoccupanti, tanto da richiedere l'immediato trasporto in ospedale e il ricovero in terapia intensiva per le gravi lesioni riportate nel sinistro.

Sul caso c'è un'inchiesta in corso che valuterà le reali cause del sinistro e le eventuali responsabilità del conducente del mezzo.