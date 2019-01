Traffico rallentato, sulla circonvallazione di Foggia, all'altezza della rampa di accesso per il casello autostradale A14. Per cause ancora da accertare, un'autocisterna è andata fuori strada ponendosi trasversalmente alla carreggiata. Sul posto, per assicurare assistenza alla viabilità e per i rilievi del caso, Polizia Locale e Polizia Stradale.