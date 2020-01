Incidente stradale sulla Candela - Foggia: due feriti dopo tamponamento, rallentamenti e traffico in tilt

Incidente stradale, questa mattina, lungo la Candela - Foggia. Per cause ancora da accertare, si è verificato un tamponamento tra due auto all’altezza dell’uscita Ascoli Nord, direzione Foggia. Due persone sono rimaste ferite nell'impatto, le loro condizioni non sono gravi. Lungo la direttrice si registrano code e rallentamenti. Sul posto, i carabinieri per i rilievi del caso.