Paura in via Manfredonia, tabellone pubblicitario cade per il vento e si abbatte su un'auto

Fortunatamente non si sono registrati feriti nell'incidente avvenuto poco fa in via Manfredonia, dove un tabellone pubblicitario 6x3 è caduto per il forte vento, abbattendosi su un'auto in transito.

Solo tanto spavento per gli occupanti dell'auto, un Suv Honda, che non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del sinistro.