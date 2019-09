Spaventoso incidente a Candela, violento scontro sulla Bradanica tra un tir e un'auto: strada chiusa e un ferito in ospedale

È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Candela, sulla Strada statale 655 "Bradanica", al km 32,000.

Per ragioni ancora da accertare una Peugeot con a bordo una persona, si è scontrata con un tir. Nell'impatto l'auto è andata quasi completamente distrutta. Sul posto sono presenti i carabinieri di Cerignola, le squadre Anas, l’Impresa di Pronto intervento, il 118, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La strada è provvisoriamente chiusa al traffico nel tratto in cui è avvenuto l'incidente finché non verranno rimossi i mezzi.

+++ AGGIORNAMENTO ore 18.40 +++

Incidente risolto. Il traffico sulla statale è tornato regolare.