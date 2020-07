Grave incidente stradale: si schianta con l'auto contro il cancello di un'abitazione, trasportato in elisoccorso ai Riuniti

Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso questa mattina sulla strada provinciale 88 tra Stornara e Stornarella, dove un uomo alla guida di un'Alfa Romeo, per cause ancora in corso d'accertamento, si è schiantato con la sua auto contro il cancello di un'abitazione poco dopo una rotatoria. Lo riporta il quotidiano d'informazione dei Cinque Reali Siti Lucacaporale.com.

Le condizioni del conducente sarebbero gravi, l'uomo si trova ricoverato agli Ospedali Riuniti di Foggia.