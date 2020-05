Spaventoso incidente stradale: camion diretto a Foggia abbatte guard rail, vola e carambola nei campi adiacenti

Spaventoso incidente stradale questo pomeriggio sulla Statale 89 in direzione Foggia. Per cause ancora in corso d'accertamento un camion che trasportava ferraglia, è uscito fuori strada abbattendo il guard rail e finendo nei campi circostanti dopo un volo rocambolesco di alcuni metri. Per fortuna l'erba e le sterpaglie hanno attutito l'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'uomo, ferito, è stato soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

