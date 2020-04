Camion che trasporta azoto si ribalta: il pericoloso incidente sulla Statale 655

Attimi di panico, ma nessuna grave conseguenza fisica per l'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la Statale 655.

Per cause in corso di accertamento, un camion cisterna che trasportava azoto si è ribaltato lungo la direttrice, all'altezza di Castelluccio dei Sauri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per la necessaria bonifica della zona; il traffico è stato bloccato per alcune ore, per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Rilievi in corso delle forze di polizia.