Troppi incidenti sulla Statale 272. L’Anas precisa: lavori già consegnati ma sospesi per l’inverno

In merito agli incidenti stradali avvenuti sulla Statale 272 e alla segnalazione del concreto pericolo per gli automobilisti che percorrono il tratto che va da San Severo a San Giovanni Rotondo passando per San Marco in Lamis, l’Anas ha risposto al Prefetto di Foggia e per conoscenza ai comuni di riferimento, oltre che al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Mario Conca, che aveva sollevato la questione su indicazione dell’attivista sammarchese Sacha De Giovanni.

Il 29 gennaio scorso a Bari, presso l’ufficio del capo gabinetto del presidente della Regione Puglia si era tenuto un incontro tra i sindaci Michele Merla e Costanzo Cascavilla (in rappresentanza anche di Pierpaolo D’Arienzo e Francesco Miglio) con i due ingegneri e vertici dell’Anas regionale, durante il quale il primo cittadino di San Marco in Lamis aveva chiesto chiarimenti circa lo stato dei lavori del ponte interrotto sulla Statale 89 Garganica tra Foggia e Manfredonia, che costringe gli automobilisti diretti nella città dei due Conventi a percorrere alcuni chilometri in più prima di potersi immettere sulla strada provinciale 26.

Nella nota a firma dei responsabili dell’area compartimentale e del coordinamento territoriale, l’Anas ha fatto sapere di avere già attivato un contratto inerente i lavori di risanamento e rafforzamento della pavimentazione per un importo complessivo di quadro economico pari a 5 miliari di euro.

Nel dettaglio – si legge – i lavori riguardano tratti saltuari non solo della Statale 272 ma anche delle altre strade dell’area garganica come la Statale 89 e la SS 688. Consegnati il 23 ottobre all’Impesa Paving Technology Srl e avviati concretamente con alcuni interventi compiuti sulla Statale 89, la società evidenzia come non risulti al momento possibile far proseguire i lavori “utilmente con continuità e a regola d’arte”, poiché, spiegano, si è nel pieno della stagione invernale caratterizzata da un clima rigido con temperature rigide e frequenti piogge. Per questo motivi sarebbero stati sospesi il 18 gennaio e riprenderanno verso la fine dell’inverno, quando cioè l’innalzamento delle temperature consentirà l’esecuzione della pavimentazioni con conglomerati bituminosi a caldo.

Gli ingegneri Pullano e Castiglioni sottolineano che nei punti più critici della Statale 272 è installata la segnaletica verticale di limitazione della velocità o di pericolo in caso di pioggia. In più, aggiungono, “per scongiurare situazioni di pericolo, si auspica, oltre che una guida più attenta e rispettosa della segnaletica da parte degli utenti, anche maggiore attenzione da parte dei proprietari terreni confinanti, per una corretta gestione dei terreni posti a monte della strada statale , da cui l’acqua meteorica mista a terriccio ricade sulla pavimentazione innescando situazioni di pericolo.