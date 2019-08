Tragedia sulla Statale 16, schianto tra un'auto e un tir: morto 35enne

Tragedia sulla Statale 16 in agro di Serracapriola per via di un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 23 di ieri sera sulla Statale 16. A perdere la vita Francesco Miano, 35 anni di Lucera che si trovava a bordo di una Bmw. Fatale lo scontro con un camion. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco