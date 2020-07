Incidente stradale sulla Statale 16: feriti nello scontro tra due auto, rallentamenti in direzione Foggia

A causa di un incidente tra Torre a Mare e San Giorgio, nel Comune di Bari, si registra traffico rallentato con code sulla statale 16 Adriatica, in direzione Foggia.

Nel sinistro, avvenuto al km 813, sono rimaste coinvolte due autovetture. Per consentire alle squadre di intervento di gestire l’emergenza e al contempo smaltire il traffico in aumento, i mezzi leggeri sono provvisoriamente indirizzati in uscita allo svincolo di Torre a Mare, al km 814,100. Presenti sul posto il personale Anas, forze dell'ordine e il 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.