Tragedia sulla Statale 16, terribile scontro tra Lesina e San Severo: un morto e un 24enne trasportato in ospedale

E’ di un morto e di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la Statale 16, nel tratto di strada che collega Lesina a San Severo, all'altezza del bivio per Marina di Lesina.

Il fatto è successo poco dopo le 19, quando per cause ancora da accertare si è verificato un violento impatto frontale tra un furgoncino Fiat Doblò e una Lancia Y: nulla da fare per il conducente del Doblò (è morto sul colpo).

La vittima è Filippo Cistone, 66enne di Torremaggiore; ferito invece il conducente dell'utilitaria, un ragazzo di 24 anni, di San Severo, trasportato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza dei luoghi, e gli agenti della polizia stradale del distaccamento di San Severo per i rilievo del caso.

Aggiornato alle ore 22.20