Incidente sulla Statale 16 a pochi chilometri da Foggia: camion fuori strada, code in entrambi i sensi di marcia

Per cause ancora da accertare questa mattina sulla Statale 16 un camion ha terminato la sua corsa fuori strada. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 5.30 in via San Severo a 3 chilometri da Foggia. In entrambi i sensi di marcia si è formata una lunga coda, per alcuni minuti il traffico è stato rallentato dalle operazioni di messa in sicurezza da parte dei carabinieri