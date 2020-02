Spaventoso scontro sulla Statale 16: le immagini sul luogo dell'incidente

Le immagini dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 16 Adriatica sulla carreggiata in direzione nord all'altezza del km 685 in agro di Foggia. A scontrarsi un'auto e un trattore. Il traffico per alcune ore è stato deviato lungo la complanare dello svincolo per Borgo Incoronata.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e la Polizia stradale per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione tornata poi alla normalità.