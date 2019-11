Grave incidente stradale sulla Statale 16: tenta inversione a 'U' e prende in pieno un'auto, 4 feriti

È di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, lungo la Statale 16, nel tratto che collega Foggia a San Severo.

Due le auto coinvolte: si tratta di una Opel Astra con a bordo due cittadini extracomunitari e di una Volkswagen Passat sulla quale viaggiava una coppia di coniugi. In seguito al violento impatto, la Passat con a bordo marito e moglie è precipitata nella vicina cunetta. Tutti e quattro gli occupanti dei mezzi sono rimasti feriti, ma al momento non sono note le loro condizioni.

Sul posto, due ambulanze del 118 e un'auto medica; gli operatori sanitari hanno trasportato i feriti al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia per gli accertamenti del caso. Sulla vicenda sono in corso i rilievi della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione, l'Opel Astra avrebbe tentato di immettersi sulla strada, in direzione San Severo, con una manovra a 'U' prendendo in pieno l'altro mezzo che sopraggiungeva.