Incidente mortale sulla Statale 16: violento scontro tra un'auto e un camion, la vittima aveva 37 anni

Incidente stradale mortale, questo pomeriggio, lungo la Statale 16, in agro di Orta Nova. Nel violento impatto tra un'auto e un mezzo pesante - un tamponamento - ha perso la vita una persona e un'altra è rimasta ferita. La vittima, di cui non sono state rese ancora note le generalità, è un 37enne del centro ofantino.

Il fatto è successo al km 698 della direttrice, in direzione Cerignola. Ancora da accertare la dinamica dell'impatto. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, degli operatori del 118 e degli agenti della Polstrada per i rilievi del caso. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni necessarie a rilevare il sinistro.