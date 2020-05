Incidente stradale sulla Statale 16: violento impatto tra tir, furgone e carroattrezzi

Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lungo la Statale 16. All'altezza del km 703, tra Cerignola e Stornara, si è verificato un violento impatto tra tre mezzi, un tir, un furgone e un carroattrezzi.

Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Cerignola per liberare i feriti dagli abitacoli dei mezzi. I tre sono stati soccorsi dal personale sanitario e accompagnati in ospedale per le cure del caso. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.