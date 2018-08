Tragedia sul Gargano, moto finisce contro un muro: muore 32enne

Tragedia a San Nicandro Garganico, dove un ragazzo è morto in seguito a un incidente stradale.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra la SS 89 e viale Ottaviano Augusto.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era in sella alla sua moto, quando per ragioni da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muro. Inutili i tentativi di soccorso: per Antonio Altieri, di 32 anni, non c'è stato nulla da fare.