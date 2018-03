Incidente stradale sulla Sp 80 verso Orta Nova, violento frontale tra due auto: un morto e tre feriti

Un incidente stradale è avvenuto poco fa sulla strada provinciale 80, nel tratto che dall’Hotel ‘Novelli’ conduce a Orta Nova. Per ragioni ancora da accertare una Alfa 147 e una Ford Focus si sono scontrate frontalmente. Per il conducente della prima auto, Ivan Marius 44enne, cittadino rumeno residente a Stornara, l’impatto è stato fatale: è morto sul colpo. Ferito l’altro uomo a bordo dell'auto, così come le due persone all'interno della Ford Focus.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, i carabinieri e la polizia locale di Orta Nova, che hanno subito chiuso la strada al traffico, per effettuare i rilievi, e i vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, il cui intervento si è reso necessario per estrarre il corpo della vittima, rimasto incastrato tra le lamiere.

Gallery