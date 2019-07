Grave incidente sulla Sp 77, scontro tra Doblò e Alfa 156: un morto e quattro feriti (uno grave)

Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e agenti della Polizia stradale - giunti per ricostruire il sinistro -. Per il conducente del Doblò non c'è stato nulla da fare. In gravi condizioni il conducente dell'altro mezzo a bordo del quale c'erano altre tre persone