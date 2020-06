Tragedia nel Foggiano, trattore si ribalta dopo lo scontro con un'auto: un morto e un ferito

È di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente avvenuto alle prime ore del mattino sulla sp 75 tra Borgo Tressanti e Lupara. Per ragioni ancora da accertare, un'auto si è scontrata con un trattore facendolo ribaltare. Per il conducente del mezzo agricolo non c'è stato nulla da fare. Ferito l'uomo alla guida dell'altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerignola e Foggia e i carabinieri del comune ofantino.