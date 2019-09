Incidente stradale sulla SP 22: violento impatto tra un'auto e un tir carico di pomodori

Incidente stradale lungo la Provinciale 22 che collega Rignano Scalo a San Marco in Lamis. Due i mezzi coinvolti nel violento impatto: un'automobile e un tir carico di pomodori.

Sul posto, una ambulanza del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. La strada, parzialmente ostruita dal mezzo pesante, è stata chiusa al traffico per permettere agli operatori di operare in sicurezza e sbloccata poco fa. Al momento non sono note le condizioni degli occupanti dell'auto, pensantemente danneggiata nell'impatto con il mezzo pesante. Seguono aggiornamenti.