Altra tragedia sulle due ruote: 20enne di Foggia perde la vita a Settimo Torinese

Non ce l'ha fatta Andrea Sgherzi, il 20enne di Settimo Torinese coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto domenica 16 giugno in corso Piemonte mentre era a bordo della sua moto che si è scontrata con una bici.

A seguito dell'impatto, il giovane era stato sbalzato a diversi metri di distanza, andando in arresto cardiaco: dopo essere stato rianimato a lungo dal personale sanitario 118, era stato poi portato in ospedale in codice rosso.

Troppo devastanti le ferite riportante. Il ragazzo, la cui morte cerebrale è stata dichiarata martedì 18, era un appassionato di calcio e motori, fan di Valentino Rossi, tifoso della Juventus e soprattutto del suo Foggia, di cui era originario.

Gli amici e i conoscenti lo descrivono come un bravissimo ragazzo, assunto, da meno di un anno, alla fonderia Foa Enduranze a Montegiove di Chivasso

Ieri, a dargli l'ultimo saluto nella chiesa della Santissima Trinità di via Cascina Nuova, a Borgo Nuovo, c'era tantissime persone, tanti amici e conoscenti, che hanno fatto volare in cielo centinaia di palloncini blu, gialli e bianchi, oltre a palloncino a forma di cuore rosso