Autocarro carico di grano esce fuori strada e si ribalta: 'schiacciato' il conducente, ferito e trasportato in ospedale

Se la caverà con una prognosi di 30 giorni, l'agricoltore vittima di un incidente stradale mentre era alla guida di un autocarro carico di grano. Il fatto è successo ieri sera, in contrada Colle Martello, a Serracapriola.

Per cause ancora da accertare, il mezzo pesante è uscito fuori strada, ribaltandosi. Ferito l'uomo al volante. Soccorso dagli operatori del 118, lo stesso è stato trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso: guarirà in un mese, salvo complicazioni.

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri. Si tratta del secondo incidente stradale registrato nella giornata di ieri, avente come 'protagonista' un camion carico di grano, dopo quello avvenuto ieri mattina, lungo la Statale 16.