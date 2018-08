Tragedia a Sant'Agata di Puglia: il senatore Emiddio Novi investito da camioncino della nettezza urbana

Senatore della Repubblica investito e ucciso da un camioncino della nettezza urbana. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8, in piazza XX Settembre, a Sant'Agata di Puglia: la vittima dell'incidente è Emiddio Novi, 72enne originario del paesino dei Monti Dauni. Per il senatore non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e appurare eventuali responsabilità.

"Sono immensamente dispiaciuta della morte del senatore Emmidio Novi avvenuta per un assurdo incidente", scrive sulla sua pagina FB l'on. Colomba Mongiello. "Novi è stato un mio collega nella commissione lavoro del Senato insieme a Carmelo Morra e nonostante le diverse appartenenze politiche ci univa l’amore per il subappennino e soprattutto per sant’Agata di Puglia, il paese della mia famiglia e suo paese natale, che lui amava profondamente nonostante avesse vissuto altrove.

Un abbraccio alla sua famiglia e alla comunità di Sant’Agata".

