Terribile incidente a San Severo: investito 33enne, è in prognosi riservata

E' in prognosi riservata, l'uomo di 33 anni, di nazionalità bulgara, investito nella tarda serata di ieri, a San Severo. Il fatto è successo in via Soccorso: il pedone è stato investito da un'Alfa 147 che sopraggiungeva, guidata da una donna di 59 anni, del posto. La donna si è subito fermata per chiedere aiuto ed allertare i soccorsi. Sul posto, i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo in ospedale.