Incidente mortale tra San Severo e San Marco in Lamis: terribile scontro ad un incrocio tra un'auto e un furgone

E' di un morto il bilancio del grave incidente stradale avvenuto, questa mattina, lungo la Statale 272, all'incrocio denominato 'San Matteo' e già teatro di gravi sinistri stradali, che collega San Severo a San Marco in Lamis.

Due i mezzi coinvolti nel violento impatto: un furgoncino Iveco Daily e un'autovettura. Nello scontro, uno degli occupanti dei mezzi ha perso la vita.

Sul posto, insieme agli operatori del 118, carabinieri e polizia stradale (per i rilievi del caso), anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo per la bonifica e la messa in sicurezza della zona.