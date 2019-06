Si aggrava il bilancio del terribile incidente stradale: i morti sono due, un altro lotta tra la vita e la morte

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, sulla strada che da San Severo conduce a San Marco in Lamis, dove un'auto con a bordo cinque braccianti agricoli è uscita fuori strada, ribaltandosi su sè stessa.

Dei cinque uomini a bordo, uno è morto sul colpo; gli altri sono stati trasportati tramite 118 negli ospedali di San Severo e San Giovanni Rotondo. Il fatto è successo intorno alle 6.30 circa, lungo la Provinciale 25. L'auto, una Lancia Lybra, era condotta da cittadino senegalese di 24 anni; insieme a lui, altri quattro passeggeri, due 25enni gambiani, un coetaneo della Guinea e un ulteriore cittadino africano in via di identificazione.

A causa dell'incidente, il passeggero in via di identificazione è morto sul colpo, mentre uno dei due gambiani è deceduto successivamente all'ospedale San Giovanni Rotondo, dove era giunto già in condizioni critiche. Da primi accertamenti, i braccianti risultano regolari sul territorio nazionale e con posizione lavorativa attiva.

Sul posto, insieme al 118, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo e i carabinieri del Nucleo Operativo Radio Mobile per i rilievi del caso. Il conducente è stato tratto in arresto per il reato di omicidio stradale e sarà tradotto presso casa circondariale di Foggia. Altri due passeggeri sono stati dimessi, mentre un terzo è in ospedale, in bilico tra la vita e la morte.