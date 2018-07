Tragedia alle porte di San Severo: scontro auto-moto, c'è una vittima

Tragedia alle porte di San Severo, dove una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto all'imbocco della Statale 16 (da via Lucera). Il fatto è successo intorno alle 19 circa: stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, la motocicletta condotta dalla vittima procedeva lungo la Statale; l'impatto con l'auto - un'Audi A3 guidata da un 27enne, rimasto illeso - è avvenuto all'incrocio con via Lucera. Nulla da fare per il motociclista: si tratta del 53enne Ermanno Fusillo, di San Severo, morto sul colpo. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso.