Incidente stradale a San Severo, perde il controllo dell'auto e si ribalta: morto 21enne

E' accaduto la scorsa notte. Una utilitaria si è ribaltata nei pressi della rotatoria di via Fortore. Per Agostino Cardone, originario di Torremaggiore, non c'è stato nulla da fare. Ferita lievemente un'altra persona