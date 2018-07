A fuoco carico di paglia lungo la strada: traffico bloccato sulla Statale 16 | FOTO

Strada chiusa in entrambi i sensi di marcia, rallentamenti e traffico in tilt questa mattina, lungo la Statale 16 "Adriatica", a causa di un mezzo pesante in avaria al km 635,000, nel territorio comunale di San Severo.

Il fatto è successo in direzione Termoli. Per cause ancora da accertare (ma sicuramente accidentali), il carico di un autoarticolato che trasportava balle di paglia ha preso fuoco. In breve tempo, le fiamme hanno avvolto l'intero mezzo, costretto ad arrestare la marcia al centro della carreggiata. Illeso l'autotrasportatore, che ha subito lanciato l'allarme. Sul posto, due squadre dei vigili del fuoco, da San Severo e Foggia, con tre autobotti. Insieme agli uomini del 115, le squadre Anas e la Polstrada. Al momento la circolazione in direzione di Otranto (sud) è deviata al km 622,400 (svincolo per Ripalta), mentre quella in direzione del Molise (nord) è deviata al km 642,000 (svincolo per San Paolo Civitate).