Madre e figlia di San Severo ricoeverate in ospedale: auto si spezza in due, lo scontro frontale ieri sulla Statale 89

Sono ricoverate rispettivamente presso il Masselli Mascia di San Severo e l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza la bimba e la giovane madre di San Severo - cosciente e stabile - coinvolte ieri mattina 1 maggio 2020, intorno alle 12.30, in un terribile incidente stradale avvenuto nel tratto di strada della Statale 89 tra San Severo e Apricena.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale e dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ad alcune ambulanze del 118, due auto, una Fiat Punto e una utilitaria, si sono scontrate. L'impatto è stato spaventoso.

Il veicolo con a bordo mamma e figlia piccola, una minicar, si è letteralmente spezzato in due. Nessuna conseguenza, ma tanto spavento, per il conducente a bordo della Punto, sotto shock per l'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery