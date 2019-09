Tragedia sulla strada a scorrimento veloce del Gargano: muore giovane donna in un terribile scontro con un tir

Incidente mortale questa mattina, intorno alle 7.30, sulla Strada a Scorrimento Veloce del Gargano 693 dei Laghi di Lesina e Varano, al km 11+200 all'altezza dello svincolo per San Nazario in agro di San Nicandro Garganico.

Per cause ancora in corso di accertamento, una donna 41enne di Torremaggiore, Augusta D'Augelli, mentre era alla guida della sua auto, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con un Iveco Cargo 100

La conducente della Peugeot 106 è deceduta sul colpo, mentre l'uomo alla guida del tir è stato trasportato presso l'ospedale Masselli Mascia di San Severo. La salma della donna è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico.

La circolazione stradale è stata interrotta sul lato del sinistro con viabilità alternata. Sul posto vigili del fuoco, le squadre dell'Anas e i carabinieri per l'accertamento della dinamica, la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione.