Terribile incidente al bivio di San Nazario, auto di schianta contro un pilone al bivio: gravissimo il conducente

Terribile incidente stradale, questa mattina, sul Gargano. Per cause ancora da accertare, un'auto si è schiantata contro un pilone del ponte, lungo la strada a scorrimento veloce, nei pressi del bivio di San Nazario, in agro di San Nicandro Garganico.

L'impatto è stato violentissimo. Ferito il conducente del mezzo: si tratta di un uomo di nazionalità rumena che viaggiava solo, trasportato in ospedale in codice rosso dal 118. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri. Necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo per estrarre il ferito dalle lamiere del mezzo e bonificare e mettere in sicurezza la zona.