Auto dei carabinieri si ribalta sulla 272: l'incidente nel solito e pericoloso tratto di strada

Questa mattina sulla Statale 272 tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, si è verificato l’ennesimo incidente stradale, l’ultimo di una lunghissima serie, peraltro in quel tratto di strada maledetto che aveva spinto il consigliere regionale Mario Conca del Movimento 5 Stelle a richiamare l’attenzione del Prefetto e poi dell’Anas, di cui FoggiaToday aveva scritto in un articolo del 2 febbraio 2017. Nel sinistro è rimasta coinvolta un’auto dei carabinieri, che si è ribaltata su se stessa, molto probabilmente per via dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ma in un punto incriminato – il km 29 - e già teatro di altri analoghi sinistri.