Spaventoso incidente stradale sulla 'Panoramica': si staccano sbarre da un autocarro, scontro tra auto e furgone

Spaventoso incidente stradale questa mattina sulla 'Panoramica' di San Marco in Lamis, la SP 22 in direzione di Borgo Celano: quattro i mezzi coinvolti nel rocambolesco sinistro.

Secondo una primissima ricostruzione, delle sbarre di ferro trasportate a bordo di un autocarro - per cause ancora in corso d'accertamento - si sono staccate provocando così l'inevitabile impatto tra un'auto e un furgone che trasportava latticini e il danneggiamento del parabrezza di un'altra autovettura.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell'Anas e un'ambulanza del 118 della postazione di San Marco in Lamis, che ha trasportato due feriti, per fortuna non gravi, presso il vicino pronto soccorso. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, sull'asfalto i segni del sinistro che avfebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche