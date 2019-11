Attimi di paura a San Marco in Lamis: mucca sbuca nel buio della Statale 272, travolta e uccisa da un'auto

Avrebbe potuto avere conseguenze peggiori l'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio alle 17.45 sulla Statale 272 alle porte di San Marco in Lamis in direzione di San Giovanni Rotondo. Per cause ancora in corso d'accertamento un'utilitaria (che ha riportato danni al parabrezza e alla carrozzeria) non è riuscita ad evitare l'impatto con una mucca, sbucata nel buio dell'arteria e deceduta sul colpo.

Nel sinistro - che ha provocato disagi e rallentamenti in entrata e in uscita al paese - è rimasta coinvolta un'altra autovettura. Il sinistro è avvenuto nel tratto di strada a ridosso del convento di San Matteo. Sul sinistro indagano i carabinieri, intervenuti sul posto con due pattuglie.

Nei giorni scorsi a FoggiaToday più di un cittadino aveva segnalato e denunciato la presenza di mucche e animali vaganti nella cittadina garganica e sulla provinciale per Foggia, mentre un automobilista - per fortuna senza gravi conseguenze per il mezzo e per l'animale - sempre nei pressi del convento che domina San Marco in Lamis, aveva urtato un cinghiale.